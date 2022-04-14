Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Information Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app. Officiel hjemmeside: https://sovraai.com/ Køb SOVRA nu!

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Alle tiders Høj: $ 0.00185863 $ 0.00185863 $ 0.00185863 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00104489 $ 0.00104489 $ 0.00104489 Få mere at vide om Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) pris

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOVRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOVRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOVRA's tokenomics, kan du udforske SOVRA tokens live-pris!

