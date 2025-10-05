Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00025493 $ 0.00025493 $ 0.00025493 24H lav $ 0.00029185 $ 0.00029185 $ 0.00029185 24H høj 24H lav $ 0.00025493$ 0.00025493 $ 0.00025493 24H høj $ 0.00029185$ 0.00029185 $ 0.00029185 All Time High $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 Laveste pris $ 0.00013081$ 0.00013081 $ 0.00013081 Prisændring (1H) +2.26% Prisændring (1D) +8.31% Prisændring (7D) -27.18% Prisændring (7D) -27.18%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) realtidsprisen er $0.00028396. I løbet af de sidste 24 timer har SOVRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00025493 og et højdepunkt på $ 0.00029185, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOVRAs højeste pris nogensinde er $ 0.00185863, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013081.

Når det gælder kortsigtet performance, SOVRA har ændret sig med +2.26% i løbet af den sidste time, +8.31% i løbet af 24 timer og -27.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 283.61K$ 283.61K $ 283.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 283.61K$ 283.61K $ 283.61K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sovra Ai by Virtuals er $ 283.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOVRA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 283.61K.