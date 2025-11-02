SoulPeg USD (SPUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.997714 $ 0.997714 $ 0.997714 24H lav $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H høj 24H lav $ 0.997714$ 0.997714 $ 0.997714 24H høj $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 All Time High $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Laveste pris $ 0.97149$ 0.97149 $ 0.97149 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.00% Prisændring (7D) +0.21% Prisændring (7D) +0.21%

SoulPeg USD (SPUSD) realtidsprisen er $1.003. I løbet af de sidste 24 timer har SPUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.997714 og et højdepunkt på $ 1.005, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.014, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.97149.

Når det gælder kortsigtet performance, SPUSD har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og +0.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SoulPeg USD (SPUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Cirkulationsforsyning 2.27M 2.27M 2.27M Samlet Udbud 2,268,494.293525071 2,268,494.293525071 2,268,494.293525071

Den nuværende markedsværdi på SoulPeg USD er $ 2.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPUSD er 2.27M, med et samlet udbud på 2268494.293525071. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.27M.