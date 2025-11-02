UdvekslingDEX+
Den direkte SoulPeg USD pris i dag er 1.003 USD. Følg med i realtid SPUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere.

SoulPeg USD Pris (SPUSD)

1 SPUSD til USD direkte pris:

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
SoulPeg USD (SPUSD) Live prisdiagram
SoulPeg USD (SPUSD) Prisoplysninger (USD)

SoulPeg USD (SPUSD) realtidsprisen er $1.003. I løbet af de sidste 24 timer har SPUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.997714 og et højdepunkt på $ 1.005, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.014, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.97149.

Når det gælder kortsigtet performance, SPUSD har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og +0.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SoulPeg USD (SPUSD) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på SoulPeg USD er $ 2.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPUSD er 2.27M, med et samlet udbud på 2268494.293525071. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.27M.

SoulPeg USD (SPUSD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SoulPeg USD til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SoulPeg USD til USD $ -0.0001851538.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SoulPeg USD til USD $ +0.0033627581.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SoulPeg USD til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.00%
30 dage$ -0.0001851538-0.01%
60 dage$ +0.0033627581+0.34%
90 dage$ 0--

Hvad er SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SoulPeg USD (SPUSD) Ressource

SoulPeg USD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SoulPeg USD (SPUSD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SoulPeg USD (SPUSD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SoulPeg USD.

Tjek SoulPeg USD prisprediktion nu!

SPUSD til lokale valutaer

SoulPeg USD (SPUSD) Tokenomics

At forstå tokenomics for SoulPeg USD (SPUSD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPUSD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SoulPeg USD (SPUSD)

Hvor meget er SoulPeg USD (SPUSD) værd i dag?
Den direkte SPUSD pris i USD er 1.003 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPUSD til USD pris?
Den aktuelle pris på SPUSDtil USD er $ 1.003. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SoulPeg USD?
Markedsværdien for SPUSD er $ 2.27M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPUSD?
Den cirkulerende forsyning af SPUSD er 2.27M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPUSD?
SPUSD opnåede en ATH-pris på 1.014 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPUSD?
SPUSD så en ATL-pris på 0.97149 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPUSD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPUSD er -- USD.
Bliver SPUSD højere i år?
SPUSD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPUSD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

