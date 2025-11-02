Soulbucks (SBX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00010993 $ 0.00010993 $ 0.00010993 24H lav $ 0.00010998 $ 0.00010998 $ 0.00010998 24H høj 24H lav $ 0.00010993$ 0.00010993 $ 0.00010993 24H høj $ 0.00010998$ 0.00010998 $ 0.00010998 All Time High $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 Laveste pris $ 0.000040$ 0.000040 $ 0.000040 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -8.37% Prisændring (7D) -8.37%

Soulbucks (SBX) realtidsprisen er $0.00010996. I løbet af de sidste 24 timer har SBX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00010993 og et højdepunkt på $ 0.00010998, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SBXs højeste pris nogensinde er $ 0.00791712, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000040.

Når det gælder kortsigtet performance, SBX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -8.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Soulbucks (SBX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 109.96K$ 109.96K $ 109.96K Cirkulationsforsyning 128.41M 128.41M 128.41M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Soulbucks er $ 14.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SBX er 128.41M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 109.96K.