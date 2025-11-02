SOSANA (SOSANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.205022 $ 0.205022 $ 0.205022 24H lav $ 0.254647 $ 0.254647 $ 0.254647 24H høj 24H lav $ 0.205022$ 0.205022 $ 0.205022 24H høj $ 0.254647$ 0.254647 $ 0.254647 All Time High $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 Laveste pris $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) -10.41% Prisændring (7D) -15.55% Prisændring (7D) -15.55%

SOSANA (SOSANA) realtidsprisen er $0.206848. I løbet af de sidste 24 timer har SOSANA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.205022 og et højdepunkt på $ 0.254647, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOSANAs højeste pris nogensinde er $ 0.496509, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.160209.

Når det gælder kortsigtet performance, SOSANA har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, -10.41% i løbet af 24 timer og -15.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SOSANA (SOSANA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.38M$ 18.38M $ 18.38M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.38M$ 18.38M $ 18.38M Cirkulationsforsyning 88.89M 88.89M 88.89M Samlet Udbud 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Den nuværende markedsværdi på SOSANA er $ 18.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOSANA er 88.89M, med et samlet udbud på 88888888.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.38M.