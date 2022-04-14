Sorra (SOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sorra (SOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sorra (SOR) Information Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency. Officiel hjemmeside: https://www.sorra.io/

Sorra (SOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sorra (SOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 77.45M $ 77.45M $ 77.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Alle tiders Høj: $ 0.02145654 $ 0.02145654 $ 0.02145654 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011238 $ 0.00011238 $ 0.00011238 Få mere at vide om Sorra (SOR) pris

Sorra (SOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sorra (SOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOR's tokenomics, kan du udforske SOR tokens live-pris!

SOR Prisprediktion Vil du vide, hvor SOR måske er på vej hen? Vores SOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

