Sophie Klein (KLEIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sophie Klein (KLEIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sophie Klein (KLEIN) Information $KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space. Officiel hjemmeside: https://sophiaklein.xyz/ Køb KLEIN nu!

Sophie Klein (KLEIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sophie Klein (KLEIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Samlet udbud $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Cirkulerende forsyning $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sophie Klein (KLEIN) pris

Sophie Klein (KLEIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sophie Klein (KLEIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KLEIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KLEIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KLEIN's tokenomics, kan du udforske KLEIN tokens live-pris!

KLEIN Prisprediktion Vil du vide, hvor KLEIN måske er på vej hen? Vores KLEIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KLEIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!