Sophia ($SPH) is more than a token—it's a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning "wisdom," Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code. With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability. Officiel hjemmeside: https://daughterofgrok.com/

Sophia (SPH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sophia (SPH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.67K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 800.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 127.08K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012708

Sophia (SPH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sophia (SPH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPH's tokenomics, kan du udforske SPH tokens live-pris!

