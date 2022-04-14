Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Information Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/H32RvrcA2tHipbXzaiEt8Dyr5u7GfnME6RcFDDWgpump Køb SPQR nu!

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.09K $ 37.09K $ 37.09K Samlet udbud $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Cirkulerende forsyning $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.09K $ 37.09K $ 37.09K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) pris

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPQR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPQR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPQR's tokenomics, kan du udforske SPQR tokens live-pris!

