Sonne Finance (SONNE) Information Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Officiel hjemmeside: https://sonne.finance Køb SONNE nu!

Sonne Finance (SONNE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sonne Finance (SONNE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.73K $ 41.73K $ 41.73K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.23K $ 51.23K $ 51.23K Alle tiders Høj: $ 0.447185 $ 0.447185 $ 0.447185 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00051227 $ 0.00051227 $ 0.00051227 Få mere at vide om Sonne Finance (SONNE) pris

Sonne Finance (SONNE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sonne Finance (SONNE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SONNE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SONNE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SONNE's tokenomics, kan du udforske SONNE tokens live-pris!

