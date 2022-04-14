Sonne Finance (SONNE) Tokenomics
Sonne Finance (SONNE) Information
Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.
Sonne Finance (SONNE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sonne Finance (SONNE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Sonne Finance (SONNE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Sonne Finance (SONNE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal SONNE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange SONNE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår SONNE's tokenomics, kan du udforske SONNE tokens live-pris!
