Sonic Eco (ECO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sonic Eco (ECO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Sonic Eco (ECO) Information Officiel hjemmeside: https://fantom.eco/

Sonic Eco (ECO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sonic Eco (ECO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.86K $ 67.86K $ 67.86K Samlet udbud $ 952.02K $ 952.02K $ 952.02K Cirkulerende forsyning $ 839.99K $ 839.99K $ 839.99K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.91K $ 76.91K $ 76.91K Alle tiders Høj: $ 0.860954 $ 0.860954 $ 0.860954 Alle tiders Lav: $ 0.070263 $ 0.070263 $ 0.070263 Nuværende pris: $ 0.080789 $ 0.080789 $ 0.080789 Få mere at vide om Sonic Eco (ECO) pris

Sonic Eco (ECO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sonic Eco (ECO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECO's tokenomics, kan du udforske ECO tokens live-pris!

ECO Prisprediktion Vil du vide, hvor ECO måske er på vej hen? Vores ECO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

