Songjam by Virtuals (SANG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00011884 24H lav $ 0.00015843 24H høj All Time High $ 0.0004887 Laveste pris $ 0.00005747 Prisændring (1H) +0.83% Prisændring (1D) +24.99% Prisændring (7D) +21.64%

Songjam by Virtuals (SANG) realtidsprisen er $0.00014854. I løbet af de sidste 24 timer har SANG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00011884 og et højdepunkt på $ 0.00015843, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SANGs højeste pris nogensinde er $ 0.0004887, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005747.

Når det gælder kortsigtet performance, SANG har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +24.99% i løbet af 24 timer og +21.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Songjam by Virtuals (SANG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 101.36K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 150.48K Cirkulationsforsyning 673.55M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Songjam by Virtuals er $ 101.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SANG er 673.55M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 150.48K.