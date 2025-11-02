UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Songjam by Virtuals pris i dag er 0.00014854 USD. Følg med i realtid SANG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SANG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Songjam by Virtuals pris i dag er 0.00014854 USD. Følg med i realtid SANG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SANG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SANG

SANG Prisinfo

Hvad er SANG

SANG Whitepaper

SANG Officiel hjemmeside

SANG Tokenomics

SANG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Songjam by Virtuals Logo

Songjam by Virtuals Pris (SANG)

Ikke noteret

1 SANG til USD direkte pris:

$0.00014854
$0.00014854$0.00014854
+24.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Songjam by Virtuals (SANG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:53 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00011884
$ 0.00011884$ 0.00011884
24H lav
$ 0.00015843
$ 0.00015843$ 0.00015843
24H høj

$ 0.00011884
$ 0.00011884$ 0.00011884

$ 0.00015843
$ 0.00015843$ 0.00015843

$ 0.0004887
$ 0.0004887$ 0.0004887

$ 0.00005747
$ 0.00005747$ 0.00005747

+0.83%

+24.99%

+21.64%

+21.64%

Songjam by Virtuals (SANG) realtidsprisen er $0.00014854. I løbet af de sidste 24 timer har SANG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00011884 og et højdepunkt på $ 0.00015843, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SANGs højeste pris nogensinde er $ 0.0004887, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005747.

Når det gælder kortsigtet performance, SANG har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +24.99% i løbet af 24 timer og +21.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Songjam by Virtuals (SANG) Markedsinformation

$ 101.36K
$ 101.36K$ 101.36K

--
----

$ 150.48K
$ 150.48K$ 150.48K

673.55M
673.55M 673.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Songjam by Virtuals er $ 101.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SANG er 673.55M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 150.48K.

Songjam by Virtuals (SANG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Songjam by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Songjam by Virtuals til USD $ -0.0000013201.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Songjam by Virtuals til USD $ -0.0000298477.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Songjam by Virtuals til USD $ -0.00006013200398401697.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+24.99%
30 dage$ -0.0000013201-0.88%
60 dage$ -0.0000298477-20.09%
90 dage$ -0.00006013200398401697-28.81%

Hvad er Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Songjam by Virtuals (SANG) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Songjam by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Songjam by Virtuals (SANG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Songjam by Virtuals (SANG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Songjam by Virtuals.

Tjek Songjam by Virtuals prisprediktion nu!

SANG til lokale valutaer

Songjam by Virtuals (SANG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Songjam by Virtuals (SANG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SANG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Songjam by Virtuals (SANG)

Hvor meget er Songjam by Virtuals (SANG) værd i dag?
Den direkte SANG pris i USD er 0.00014854 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SANG til USD pris?
Den aktuelle pris på SANGtil USD er $ 0.00014854. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Songjam by Virtuals?
Markedsværdien for SANG er $ 101.36K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SANG?
Den cirkulerende forsyning af SANG er 673.55M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SANG?
SANG opnåede en ATH-pris på 0.0004887 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SANG?
SANG så en ATL-pris på 0.00005747 USD.
Hvad er handelsvolumen for SANG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SANG er -- USD.
Bliver SANG højere i år?
SANG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SANG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:53 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,023.97
$110,023.97$110,023.97

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.52
$3,869.52$3,869.52

-0.66%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02799
$0.02799$0.02799

-6.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,023.97
$110,023.97$110,023.97

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.52
$3,869.52$3,869.52

-0.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.13
$72.13$72.13

+1.72%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.100
$20.100$20.100

+5.20%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07276
$0.07276$0.07276

+45.52%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0041258
$0.0041258$0.0041258

+102.27%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005445
$0.00005445$0.00005445

+85.07%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000276
$0.000276$0.000276

+61.40%