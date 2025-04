Hvad er Sonata Network (SONA)

Sonata Network is building a powerful, inclusive presale platform that empowers users to engage in new projects without limitations in a decentralized manner. As a trailblazer in the "niche liquidity" sphere, Sonata introduces groundbreaking concepts such as ALRs (Alternative Liquidity Rounds) to enhance trading experiences and lower the barriers of entry within web3.

Sonata Network (SONA) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside