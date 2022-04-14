Solycat (SOLYCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solycat (SOLYCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solycat (SOLYCAT) Information The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time! Officiel hjemmeside: https://solycat.com Køb SOLYCAT nu!

Solycat (SOLYCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solycat (SOLYCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Samlet udbud $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Cirkulerende forsyning $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Alle tiders Høj: $ 0.0017371 $ 0.0017371 $ 0.0017371 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Solycat (SOLYCAT) pris

Solycat (SOLYCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solycat (SOLYCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLYCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLYCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLYCAT's tokenomics, kan du udforske SOLYCAT tokens live-pris!

SOLYCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLYCAT måske er på vej hen? Vores SOLYCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLYCAT Tokens prisprediktion nu!

