Solyard Finance (YARD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solyard Finance (YARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solyard Finance (YARD) Information Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits. Officiel hjemmeside: https://solyard.finance/ Køb YARD nu!

Solyard Finance (YARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solyard Finance (YARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 538.15 $ 538.15 $ 538.15 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 72.50M $ 72.50M $ 72.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Alle tiders Høj: $ 0.094152 $ 0.094152 $ 0.094152 Alle tiders Lav: $ 0.00000742 $ 0.00000742 $ 0.00000742 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Solyard Finance (YARD) pris

Solyard Finance (YARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solyard Finance (YARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YARD's tokenomics, kan du udforske YARD tokens live-pris!

YARD Prisprediktion Vil du vide, hvor YARD måske er på vej hen? Vores YARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YARD Tokens prisprediktion nu!

