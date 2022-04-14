SOLY AI (SOLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOLY AI (SOLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOLY AI (SOLY) Information The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world. Officiel hjemmeside: https://solyai.com/ Hvidbog: https://docs.solyai.com/soly-ai-agent Køb SOLY nu!

SOLY AI (SOLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOLY AI (SOLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.94K $ 24.94K $ 24.94K Samlet udbud $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Cirkulerende forsyning $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.94K $ 24.94K $ 24.94K Alle tiders Høj: $ 0.00117082 $ 0.00117082 $ 0.00117082 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SOLY AI (SOLY) pris

SOLY AI (SOLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOLY AI (SOLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLY's tokenomics, kan du udforske SOLY tokens live-pris!

