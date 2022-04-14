Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Information

SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities.

Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.

Officiel hjemmeside: https://app.solv.finance/babylon

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomics og prisanalyse

Markedsværdi: $ 532.20M
Samlet udbud: $ 4.55K
Cirkulerende forsyning: $ 4.55K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 532.20M
Alle tiders Høj: $ 175,368
Alle tiders Lav: $ 11,402.13
Nuværende pris: $ 116,821

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud
Det maksimale antal XSOLVBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange XSOLVBTC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

