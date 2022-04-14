SolPod (SOLPOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i SolPod (SOLPOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SolPod (SOLPOD) Information SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team. Officiel hjemmeside: https://solpod.site/ Hvidbog: https://solpod.gitbook.io/solpod-whitepaper Køb SOLPOD nu!

SolPod (SOLPOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SolPod (SOLPOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K Samlet udbud $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M Cirkulerende forsyning $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K Alle tiders Høj: $ 0.00118777 $ 0.00118777 $ 0.00118777 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SolPod (SOLPOD) pris

SolPod (SOLPOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SolPod (SOLPOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLPOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLPOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLPOD's tokenomics, kan du udforske SOLPOD tokens live-pris!

