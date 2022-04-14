Solpaka (SOLPAKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solpaka (SOLPAKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solpaka (SOLPAKA) Information SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects. Officiel hjemmeside: https://solpaka.com Køb SOLPAKA nu!

Solpaka (SOLPAKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solpaka (SOLPAKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K Samlet udbud $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M Cirkulerende forsyning $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K Alle tiders Høj: $ 0.0065976 $ 0.0065976 $ 0.0065976 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Solpaka (SOLPAKA) pris

Solpaka (SOLPAKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solpaka (SOLPAKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLPAKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLPAKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLPAKA's tokenomics, kan du udforske SOLPAKA tokens live-pris!

