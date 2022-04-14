SolPages (SOLP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SolPages (SOLP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
SolPages (SOLP) Information

SolPages is the one stop shop for finding safety and security in the Solana ecosystem. Styled after the yellow pages of old, Solpages wants to give both the crypto newbie and veteran alike a repository to find things that aren't a scam. Whether that be projects, developers, marketers, or lounges. Everything listed on SolPages will be vetted and reviewed. Solpages also brings a toolkit for projects launching with multiple telegram bots to help a new project get themselves noticed.

Officiel hjemmeside:
https://www.solpages.io

SolPages (SOLP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SolPages (SOLP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.71K
$ 4.71K
Samlet udbud
$ 914.26M
$ 914.26M
Cirkulerende forsyning
$ 914.26M
$ 914.26M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.71K
$ 4.71K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

SolPages (SOLP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SolPages (SOLP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SOLP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SOLP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SOLP's tokenomics, kan du udforske SOLP tokens live-pris!

SOLP Prisprediktion

Vil du vide, hvor SOLP måske er på vej hen? Vores SOLP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

