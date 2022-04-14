Solomon USDv (USDV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solomon USDv (USDV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solomon USDv (USDV) Information Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited. Officiel hjemmeside: https://solomonlabs.org Hvidbog: https://docs.solomonlabs.org Køb USDV nu!

Solomon USDv (USDV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solomon USDv (USDV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Samlet udbud $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Cirkulerende forsyning $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Alle tiders Høj: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Alle tiders Lav: $ 0.998914 $ 0.998914 $ 0.998914 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om Solomon USDv (USDV) pris

Solomon USDv (USDV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solomon USDv (USDV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDV's tokenomics, kan du udforske USDV tokens live-pris!

USDV Prisprediktion Vil du vide, hvor USDV måske er på vej hen? Vores USDV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!