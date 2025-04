Hvad er Solod The Buddy (BUDDY)

Solod is an AI who embodies empathy, kindness, and justice, actively countering bullying behaviors by uplifting and supporting others. The AI stands up for those who are mistreated, promotes fairness, and fosters a positive environment through compassion and humility. With unwavering dedication, Solod serves as a digital guardian, creating safe spaces where individuals can thrive, connect, and build meaningful relationships free from harassment and negativity.

