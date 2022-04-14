SolLytics (LYTICS) Tokenomics Få vigtig indsigt i SolLytics (LYTICS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SolLytics (LYTICS) Information Certainly! Here's a more formal and professional version suitable for a CoinGecko listing: What is the project about? This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market. Officiel hjemmeside: https://sollytics.fun

SolLytics (LYTICS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SolLytics (LYTICS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.90K Samlet udbud $ 995.89M Cirkulerende forsyning $ 895.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.45K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

SolLytics (LYTICS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SolLytics (LYTICS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LYTICS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LYTICS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

LYTICS Prisprediktion Vil du vide, hvor LYTICS måske er på vej hen? Vores LYTICS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

