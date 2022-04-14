SolForge Fusion (SFG) Tokenomics Få vigtig indsigt i SolForge Fusion (SFG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SolForge Fusion (SFG) Information SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Officiel hjemmeside: https://solforgefusion.com/ Hvidbog: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview Køb SFG nu!

SolForge Fusion (SFG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SolForge Fusion (SFG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Samlet udbud $ 84.43M $ 84.43M $ 84.43M Cirkulerende forsyning $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 66.27M $ 66.27M $ 66.27M Alle tiders Høj: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Alle tiders Lav: $ 0.212965 $ 0.212965 $ 0.212965 Nuværende pris: $ 0.78963 $ 0.78963 $ 0.78963 Få mere at vide om SolForge Fusion (SFG) pris

SolForge Fusion (SFG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SolForge Fusion (SFG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFG's tokenomics, kan du udforske SFG tokens live-pris!

