Hvad er SolFarm (SFARM)

Welcome to the digital farm game on the SOLFARM, where every blade of grass sprouting becomes an exciting money-making opportunity. With SOLFARM, you can mine coins, expand your farm, and create unique NFTs with each success. Join now to explore the vibrant world of Play-to-Earn, where creativity and earning money blend seamlessly. Make sure you're ready to elevate your farm to new heights on the SOL platform!

SolFarm (SFARM) Ressource Officiel hjemmeside