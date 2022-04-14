Soley (SOLEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Soley (SOLEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Soley (SOLEY) Information Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content. Officiel hjemmeside: https://www.soleyonsol.com/ Køb SOLEY nu!

Soley (SOLEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Soley (SOLEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.83K $ 6.83K $ 6.83K Samlet udbud $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Cirkulerende forsyning $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.83K $ 6.83K $ 6.83K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Soley (SOLEY) pris

Soley (SOLEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Soley (SOLEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLEY's tokenomics, kan du udforske SOLEY tokens live-pris!

SOLEY Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLEY måske er på vej hen? Vores SOLEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

