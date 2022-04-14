Solarcoin (SLR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solarcoin (SLR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solarcoin (SLR) Information Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity.

The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy.

The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation. Officiel hjemmeside: http://solarcoin.org/

Solarcoin (SLR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solarcoin (SLR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Samlet udbud $ 98.10B $ 98.10B $ 98.10B Cirkulerende forsyning $ 64.81M $ 64.81M $ 64.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.46B $ 3.46B $ 3.46B Alle tiders Høj: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.03521996 $ 0.03521996 $ 0.03521996 Få mere at vide om Solarcoin (SLR) pris

Solarcoin (SLR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solarcoin (SLR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLR's tokenomics, kan du udforske SLR tokens live-pris!

