SOLAPE (SOLAPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOLAPE (SOLAPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOLAPE (SOLAPE) Information SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Officiel hjemmeside: https://www.solape.io/ Køb SOLAPE nu!

SOLAPE (SOLAPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOLAPE (SOLAPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.87K $ 36.87K $ 36.87K Samlet udbud $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M Cirkulerende forsyning $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.87K $ 36.87K $ 36.87K Alle tiders Høj: $ 0.099246 $ 0.099246 $ 0.099246 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012356 $ 0.00012356 $ 0.00012356 Få mere at vide om SOLAPE (SOLAPE) pris

SOLAPE (SOLAPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOLAPE (SOLAPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLAPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLAPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLAPE's tokenomics, kan du udforske SOLAPE tokens live-pris!

SOLAPE Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLAPE måske er på vej hen? Vores SOLAPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLAPE Tokens prisprediktion nu!

