Hvad er SolanaPrime (PRIME)

SolanaPrime is the first VC DAO and launchpad for the next generation of GameFi and DeFi projects on the Solana ecosystem. Capital markets efficiency and deflationary tokenomics are at the core of our launchpad, built by veterans of the industry. SolanaPrime's tokenomics are deflationary due to IDO participation fees. It's not free anymore to make Xs - sometimes its better to skip. Furthermore, SolanaPrime combines a unique insurance fund to protect investors and ensure maximal capital efficiency. Our unique Tokenized Index Pool of IDO'd tokens provides allows community exposure to a less risky portafolio. Tradeable NFT Tier allocations supercharge token velocity and make stake PRIME capital work.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SolanaPrime (PRIME) Ressource Officiel hjemmeside