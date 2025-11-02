Solana Stock Index (SSX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00107992 $ 0.00107992 $ 0.00107992 24H lav $ 0.00127572 $ 0.00127572 $ 0.00127572 24H høj 24H lav $ 0.00107992$ 0.00107992 $ 0.00107992 24H høj $ 0.00127572$ 0.00127572 $ 0.00127572 All Time High $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.76% Prisændring (1D) -11.24% Prisændring (7D) -1.50% Prisændring (7D) -1.50%

Solana Stock Index (SSX) realtidsprisen er $0.00112233. I løbet af de sidste 24 timer har SSX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00107992 og et højdepunkt på $ 0.00127572, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SSXs højeste pris nogensinde er $ 0.00575945, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SSX har ændret sig med +2.76% i løbet af den sidste time, -11.24% i løbet af 24 timer og -1.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Solana Stock Index (SSX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Cirkulationsforsyning 982.10M 982.10M 982.10M Samlet Udbud 982,098,575.248529 982,098,575.248529 982,098,575.248529

Den nuværende markedsværdi på Solana Stock Index er $ 1.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SSX er 982.10M, med et samlet udbud på 982098575.248529. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.10M.