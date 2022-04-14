Solana Spaces (STORE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solana Spaces (STORE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solana Spaces (STORE) Information Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike. Officiel hjemmeside: https://solanaspaces.com

Solana Spaces (STORE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solana Spaces (STORE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 828.42K $ 828.42K $ 828.42K Samlet udbud $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M Cirkulerende forsyning $ 972.54M $ 972.54M $ 972.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 828.42K $ 828.42K $ 828.42K Alle tiders Høj: $ 0.0039126 $ 0.0039126 $ 0.0039126 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000856 $ 0.000856 $ 0.000856 Få mere at vide om Solana Spaces (STORE) pris

Solana Spaces (STORE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solana Spaces (STORE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STORE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STORE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STORE's tokenomics, kan du udforske STORE tokens live-pris!

