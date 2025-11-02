Solana Social Explorer (SSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00051124 $ 0.00051124 $ 0.00051124 24H lav $ 0.00051665 $ 0.00051665 $ 0.00051665 24H høj 24H lav $ 0.00051124$ 0.00051124 $ 0.00051124 24H høj $ 0.00051665$ 0.00051665 $ 0.00051665 All Time High $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Laveste pris $ 0.00043058$ 0.00043058 $ 0.00043058 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -0.23% Prisændring (7D) +0.10% Prisændring (7D) +0.10%

Solana Social Explorer (SSE) realtidsprisen er $0.00051135. I løbet af de sidste 24 timer har SSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00051124 og et højdepunkt på $ 0.00051665, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SSEs højeste pris nogensinde er $ 0.0339632, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00043058.

Når det gælder kortsigtet performance, SSE har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.23% i løbet af 24 timer og +0.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Solana Social Explorer (SSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 511.33K$ 511.33K $ 511.33K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 511.33K$ 511.33K $ 511.33K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Den nuværende markedsværdi på Solana Social Explorer er $ 511.33K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SSE er 1000.00M, med et samlet udbud på 999997589.62. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 511.33K.