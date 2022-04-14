Solana Money Glitch (SMG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solana Money Glitch (SMG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solana Money Glitch (SMG) Information Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space. Officiel hjemmeside: https://www.solanamoney.com/ Køb SMG nu!

Solana Money Glitch (SMG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solana Money Glitch (SMG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.00K $ 12.00K $ 12.00K Samlet udbud $ 776.03M $ 776.03M $ 776.03M Cirkulerende forsyning $ 776.03M $ 776.03M $ 776.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.00K $ 12.00K $ 12.00K Alle tiders Høj: $ 0.005737 $ 0.005737 $ 0.005737 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Solana Money Glitch (SMG) pris

Solana Money Glitch (SMG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solana Money Glitch (SMG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMG's tokenomics, kan du udforske SMG tokens live-pris!

