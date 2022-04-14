Solana ID (SOLID) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solana ID (SOLID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solana ID (SOLID) Information Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

Solana ID (SOLID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solana ID (SOLID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 416.73M $ 416.73M $ 416.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Alle tiders Høj: $ 0.01632385 $ 0.01632385 $ 0.01632385 Alle tiders Lav: $ 0.0016976 $ 0.0016976 $ 0.0016976 Nuværende pris: $ 0.00492283 $ 0.00492283 $ 0.00492283 Få mere at vide om Solana ID (SOLID) pris

Solana ID (SOLID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solana ID (SOLID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLID's tokenomics, kan du udforske SOLID tokens live-pris!

SOLID Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLID måske er på vej hen? Vores SOLID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLID Tokens prisprediktion nu!

