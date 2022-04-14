Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solana Ecosystem Index (SOLI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solana Ecosystem Index (SOLI) Information Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Officiel hjemmeside: https://amun.com/ Køb SOLI nu!

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solana Ecosystem Index (SOLI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 848.50K $ 848.50K $ 848.50K Samlet udbud $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Cirkulerende forsyning $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 848.50K $ 848.50K $ 848.50K Alle tiders Høj: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Alle tiders Lav: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Nuværende pris: $ 6.8 $ 6.8 $ 6.8 Få mere at vide om Solana Ecosystem Index (SOLI) pris

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solana Ecosystem Index (SOLI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLI's tokenomics, kan du udforske SOLI tokens live-pris!

SOLI Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLI måske er på vej hen? Vores SOLI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!