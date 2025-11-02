Solana Cat (SOLCAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003275 $ 0.00003275 $ 0.00003275 24H lav $ 0.00003523 $ 0.00003523 $ 0.00003523 24H høj 24H lav $ 0.00003275$ 0.00003275 $ 0.00003275 24H høj $ 0.00003523$ 0.00003523 $ 0.00003523 All Time High $ 0.00030327$ 0.00030327 $ 0.00030327 Laveste pris $ 0.00002479$ 0.00002479 $ 0.00002479 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -6.53% Prisændring (7D) -2.53% Prisændring (7D) -2.53%

Solana Cat (SOLCAT) realtidsprisen er $0.00003293. I løbet af de sidste 24 timer har SOLCAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003275 og et højdepunkt på $ 0.00003523, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLCATs højeste pris nogensinde er $ 0.00030327, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002479.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLCAT har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -6.53% i løbet af 24 timer og -2.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Solana Cat (SOLCAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K Cirkulationsforsyning 996.41M 996.41M 996.41M Samlet Udbud 996,411,938.454613 996,411,938.454613 996,411,938.454613

Den nuværende markedsværdi på Solana Cat er $ 32.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLCAT er 996.41M, med et samlet udbud på 996411938.454613. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.63K.