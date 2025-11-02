UdvekslingDEX+
Den direkte Solana Cat pris i dag er 0.00003293 USD. Følg med i realtid SOLCAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SOLCAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Solana Cat Pris (SOLCAT)

1 SOLCAT til USD direkte pris:

Solana Cat (SOLCAT) Live prisdiagram
Solana Cat (SOLCAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.30%

-6.53%

-2.53%

-2.53%

Solana Cat (SOLCAT) realtidsprisen er $0.00003293. I løbet af de sidste 24 timer har SOLCAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003275 og et højdepunkt på $ 0.00003523, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLCATs højeste pris nogensinde er $ 0.00030327, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002479.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLCAT har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -6.53% i løbet af 24 timer og -2.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Solana Cat (SOLCAT) Markedsinformation

--
----

Den nuværende markedsværdi på Solana Cat er $ 32.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLCAT er 996.41M, med et samlet udbud på 996411938.454613. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.63K.

Solana Cat (SOLCAT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Solana Cat til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Solana Cat til USD $ -0.0000060863.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Solana Cat til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Solana Cat til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-6.53%
30 dage$ -0.0000060863-18.48%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Solana Cat (SOLCAT)

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Solana Cat (SOLCAT) Ressource

Officiel hjemmeside

Solana Cat Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Solana Cat (SOLCAT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Solana Cat (SOLCAT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Solana Cat.

Tjek Solana Cat prisprediktion nu!

SOLCAT til lokale valutaer

Solana Cat (SOLCAT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Solana Cat (SOLCAT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SOLCAT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Solana Cat (SOLCAT)

Hvor meget er Solana Cat (SOLCAT) værd i dag?
Den direkte SOLCAT pris i USD er 0.00003293 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SOLCAT til USD pris?
Den aktuelle pris på SOLCATtil USD er $ 0.00003293. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Solana Cat?
Markedsværdien for SOLCAT er $ 32.63K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SOLCAT?
Den cirkulerende forsyning af SOLCAT er 996.41M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SOLCAT?
SOLCAT opnåede en ATH-pris på 0.00030327 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SOLCAT?
SOLCAT så en ATL-pris på 0.00002479 USD.
Hvad er handelsvolumen for SOLCAT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SOLCAT er -- USD.
Bliver SOLCAT højere i år?
SOLCAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SOLCAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Solana Cat (SOLCAT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

