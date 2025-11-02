SOL Runner (SOLRUNNER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00005759$ 0.00005759 $ 0.00005759 Laveste pris $ 0.00000683$ 0.00000683 $ 0.00000683 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -3.22% Prisændring (7D) -3.22%

SOL Runner (SOLRUNNER) realtidsprisen er $0.00000801. I løbet af de sidste 24 timer har SOLRUNNER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLRUNNERs højeste pris nogensinde er $ 0.00005759, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000683.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLRUNNER har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SOL Runner (SOLRUNNER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K Cirkulationsforsyning 998.61M 998.61M 998.61M Samlet Udbud 998,609,194.196949 998,609,194.196949 998,609,194.196949

Den nuværende markedsværdi på SOL Runner er $ 8.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLRUNNER er 998.61M, med et samlet udbud på 998609194.196949. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.00K.