SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOL Roulette (ROULETTE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOL Roulette (ROULETTE) Information Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.solroulette.money Køb ROULETTE nu!

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOL Roulette (ROULETTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.63K $ 3.63K $ 3.63K Samlet udbud $ 926.82M $ 926.82M $ 926.82M Cirkulerende forsyning $ 926.82M $ 926.82M $ 926.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.63K $ 3.63K $ 3.63K Alle tiders Høj: $ 0.00128408 $ 0.00128408 $ 0.00128408 Alle tiders Lav: $ 0.00000194 $ 0.00000194 $ 0.00000194 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SOL Roulette (ROULETTE) pris

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOL Roulette (ROULETTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROULETTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROULETTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROULETTE's tokenomics, kan du udforske ROULETTE tokens live-pris!

ROULETTE Prisprediktion Vil du vide, hvor ROULETTE måske er på vej hen? Vores ROULETTE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROULETTE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!