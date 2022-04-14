Sol Bastard (SOBA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sol Bastard (SOBA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sol Bastard (SOBA) Information SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER Officiel hjemmeside: https://solbastard.com Køb SOBA nu!

Sol Bastard (SOBA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sol Bastard (SOBA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.83K $ 41.83K $ 41.83K Samlet udbud $ 890.50M $ 890.50M $ 890.50M Cirkulerende forsyning $ 890.50M $ 890.50M $ 890.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.83K $ 41.83K $ 41.83K Alle tiders Høj: $ 0.0092959 $ 0.0092959 $ 0.0092959 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Sol Bastard (SOBA) pris

Sol Bastard (SOBA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sol Bastard (SOBA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOBA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOBA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOBA's tokenomics, kan du udforske SOBA tokens live-pris!

SOBA Prisprediktion

