SOHOTRN (SOHOT) Information SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. Officiel hjemmeside: https://sohotrn.io Køb SOHOT nu!

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOHOTRN (SOHOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.21K $ 30.21K $ 30.21K Samlet udbud $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Cirkulerende forsyning $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.21K $ 30.21K $ 30.21K Alle tiders Høj: $ 0.00229046 $ 0.00229046 $ 0.00229046 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SOHOTRN (SOHOT) pris

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOHOTRN (SOHOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOHOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOHOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOHOT's tokenomics, kan du udforske SOHOT tokens live-pris!

SOHOT Prisprediktion Vil du vide, hvor SOHOT måske er på vej hen? Vores SOHOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

