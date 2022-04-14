Sock Inu (SINU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sock Inu (SINU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sock Inu (SINU) Information Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe. Officiel hjemmeside: https://www.sockinu.com/ Køb SINU nu!

Sock Inu (SINU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sock Inu (SINU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 172.49K $ 172.49K $ 172.49K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 172.49K $ 172.49K $ 172.49K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017223 $ 0.00017223 $ 0.00017223 Få mere at vide om Sock Inu (SINU) pris

Sock Inu (SINU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sock Inu (SINU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SINU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SINU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SINU's tokenomics, kan du udforske SINU tokens live-pris!

