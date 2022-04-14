Social Edge (SEDGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Social Edge (SEDGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Social Edge (SEDGE) Information Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Officiel hjemmeside: https://sedgeai.com Hvidbog: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs Køb SEDGE nu!

Social Edge (SEDGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Social Edge (SEDGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.93K $ 19.93K $ 19.93K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.93K $ 19.93K $ 19.93K Alle tiders Høj: $ 0.856294 $ 0.856294 $ 0.856294 Alle tiders Lav: $ 0.01017587 $ 0.01017587 $ 0.01017587 Nuværende pris: $ 0.01992815 $ 0.01992815 $ 0.01992815 Få mere at vide om Social Edge (SEDGE) pris

Social Edge (SEDGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Social Edge (SEDGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEDGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEDGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEDGE's tokenomics, kan du udforske SEDGE tokens live-pris!

