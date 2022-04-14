SNP500 (SNP500) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SNP500 (SNP500), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

SNP500 (SNP500) Information

SNP500 – The Token of Tokens

The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards

• Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot

• Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders

• Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold

• Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people

• Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level

Join the movement. Hold. Earn. Multiply.

Officiel hjemmeside:
https://snp500sol.com/

SNP500 (SNP500) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SNP500 (SNP500), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.80K
Samlet udbud
$ 899.00M
Cirkulerende forsyning
$ 899.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.80K
Alle tiders Høj:
$ 0.00084309
Alle tiders Lav:
$ 0.00000366
Nuværende pris:
$ 0
SNP500 (SNP500) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SNP500 (SNP500) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SNP500 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SNP500 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SNP500's tokenomics, kan du udforske SNP500 tokens live-pris!

SNP500 Prisprediktion

Vil du vide, hvor SNP500 måske er på vej hen? Vores SNP500 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.