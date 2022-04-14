Snowbank (SB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Snowbank (SB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Snowbank (SB) Information Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting. Officiel hjemmeside: https://www.snowbank.finance/

Snowbank (SB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Snowbank (SB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.67M $ 38.67M $ 38.67M Samlet udbud $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K Cirkulerende forsyning $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.67M $ 38.67M $ 38.67M Alle tiders Høj: $ 8,356.8 $ 8,356.8 $ 8,356.8 Alle tiders Lav: $ 138.86 $ 138.86 $ 138.86 Nuværende pris: $ 242.22 $ 242.22 $ 242.22 Få mere at vide om Snowbank (SB) pris

Snowbank (SB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Snowbank (SB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SB's tokenomics, kan du udforske SB tokens live-pris!

