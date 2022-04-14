SNOR (SNOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i SNOR (SNOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SNOR (SNOR) Information Snor is a decentralized built on blockchain technology, designed to bring fun, creativity, and community engagement to the world of digital assets. Snor leverages humor, pop culture references, and viral trends to create a unique and entertaining experience for users. The token aims to build a passionate and active community around it, where holders can participate in various events, contests, and initiatives. With its strong emphasis on social media interaction and meme culture, Snor seeks to offer a lighthearted yet valuable addition to the growing world of cryptocurrencies, bringing both fun and potential for growth to its supporters. The project also includes features like staking, giveaways, and collaborative partnerships, giving users ways to engage beyond simply holding the token. Ultimately, Snor’s goal is to combine entertainment with blockchain innovation, offering a meme-driven ecosystem that rewards creativity and community involvement. Officiel hjemmeside: https://snor.ai/ Køb SNOR nu!

SNOR (SNOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SNOR (SNOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.66K $ 42.66K $ 42.66K Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.66K $ 42.66K $ 42.66K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SNOR (SNOR) pris

SNOR (SNOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SNOR (SNOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNOR's tokenomics, kan du udforske SNOR tokens live-pris!

SNOR Prisprediktion Vil du vide, hvor SNOR måske er på vej hen? Vores SNOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNOR Tokens prisprediktion nu!

