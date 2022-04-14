SNOOPYBABE (SBABE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SNOOPYBABE (SBABE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SNOOPYBABE (SBABE) Information Our meme token $SBABE, as well as a live cat SnoopyBabe do not like loneliness and want to gather a community that will help develop our project, make decisions and help animals. We plan to help existing animal shelters and charities that help endangered Red Book animals. All information about the shelters and charitable foundations we support will be posted on our website. We have decided to expand our ecosystem permanently to make our project useful in many areas. Therefore, our token $SBABE will be used in various useful sections of our ever growing ecosystem: SnoopyBabe SOL Tools SnoopyBabe Play Marketplace (with rewards for holders and charities) and much more that we are preparing in the near future! Officiel hjemmeside: https://snoopybabe.com/ Hvidbog: https://snoopybabe.com/Snoopy_Whitepaper.pdf Køb SBABE nu!

SNOOPYBABE (SBABE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SNOOPYBABE (SBABE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.64K $ 5.64K $ 5.64K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.64K $ 5.64K $ 5.64K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SNOOPYBABE (SBABE) pris

SNOOPYBABE (SBABE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SNOOPYBABE (SBABE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SBABE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SBABE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SBABE's tokenomics, kan du udforske SBABE tokens live-pris!

SBABE Prisprediktion Vil du vide, hvor SBABE måske er på vej hen? Vores SBABE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SBABE Tokens prisprediktion nu!

