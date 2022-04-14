Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Snardler Wormfriend (SNARDLER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Snardler Wormfriend (SNARDLER) Information Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours. Officiel hjemmeside: https://snardler.vip/ Hvidbog: https://snardler.vip/ Køb SNARDLER nu!

Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Snardler Wormfriend (SNARDLER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.01K $ 58.01K $ 58.01K Samlet udbud $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B Cirkulerende forsyning $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.01K $ 58.01K $ 58.01K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Snardler Wormfriend (SNARDLER) pris

Snardler Wormfriend (SNARDLER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Snardler Wormfriend (SNARDLER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNARDLER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNARDLER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNARDLER's tokenomics, kan du udforske SNARDLER tokens live-pris!

SNARDLER Prisprediktion Vil du vide, hvor SNARDLER måske er på vej hen? Vores SNARDLER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNARDLER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!