SNAP ($NAP) Tokenomics Få vigtig indsigt i SNAP ($NAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

SNAP ($NAP) Information SNAP is a token launched by an artist, Kero. The name SNAP was selected in honor of their original meme character Coco, a crocodile drawn in the style of iconic meme character Pepe the Frog. Officiel hjemmeside: https://twitter.com/KeroNFTs Køb $NAP nu!

SNAP ($NAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SNAP ($NAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Samlet udbud $ 1.64T $ 1.64T $ 1.64T Cirkulerende forsyning $ 1.64T $ 1.64T $ 1.64T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SNAP ($NAP) pris

SNAP ($NAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SNAP ($NAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $NAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $NAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $NAP's tokenomics, kan du udforske $NAP tokens live-pris!

$NAP Prisprediktion Vil du vide, hvor $NAP måske er på vej hen? Vores $NAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $NAP Tokens prisprediktion nu!

