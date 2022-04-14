Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Snake wif Hat (SSSSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Snake wif Hat (SSSSS) Information Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art Officiel hjemmeside: https://snakewifhat.pro/ Køb SSSSS nu!

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Snake wif Hat (SSSSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.05K $ 77.05K $ 77.05K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.05K $ 77.05K $ 77.05K Alle tiders Høj: $ 0.02403559 $ 0.02403559 $ 0.02403559 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Snake wif Hat (SSSSS) pris

Snake wif Hat (SSSSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Snake wif Hat (SSSSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SSSSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SSSSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SSSSS's tokenomics, kan du udforske SSSSS tokens live-pris!

