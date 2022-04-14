SnailBrook (SNAIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i SnailBrook (SNAIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SnailBrook (SNAIL) Information What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2. Officiel hjemmeside: https://snailbrook.ai/ Køb SNAIL nu!

SnailBrook (SNAIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SnailBrook (SNAIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 432.29K $ 432.29K $ 432.29K Samlet udbud $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B Cirkulerende forsyning $ 82.37B $ 82.37B $ 82.37B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 432.29K $ 432.29K $ 432.29K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om SnailBrook (SNAIL) pris

SnailBrook (SNAIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SnailBrook (SNAIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNAIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNAIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNAIL's tokenomics, kan du udforske SNAIL tokens live-pris!

